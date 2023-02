Am Sonntag wird sich entscheiden, ob Armin Taubenheim Bürgermeister der Stadt Sternberg bleibt, oder ob Herausforderin Kathrin Haese das Amt übernimmt. Grafik: Hannes Mekelburg up-down up-down Mit Karte im Text Hier wird am Sonntag in Sternberg gewählt Von Thorben Oberhag | 13.02.2023, 13:56 Uhr

Die Bürgermeisterwahl rückt näher. Ob am Ende Armin Taubenheim (CDU) oder Kathrin Haese gewinnt, entscheidet der Gang zu den Wahlurnen. In drei Wahllokalen kann am Sonntag die Stimme abgegeben werden.