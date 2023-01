Beide Kandidaten wollen Bürgermeister werden oder bleiben. Doch was heißt es für Herausforderin Kathrin Haese (SPD) und Amtsinhaber Armin Taubenheim, Bürgermeister zu sein? Grafik: Carla Sophie Hannemann up-down up-down Bürgermeisterwahlen in Sternberg Das ist der Aufgabenbereich eines Bürgermeisters Von Thorben Oberhag | 30.01.2023, 14:56 Uhr

Die Wahlen des Bürgermeisters in Sternberg stehen an. Doch was heißt das eigentlich? Welche Rolle nimmt der Chef der Verwaltung in der Stadt ein? Wir haben nachgefragt.