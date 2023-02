So sieht der neue Eingangsbereich der VR-Bank in Sternberg aus. Foto: Thorben Oberhag up-down up-down Filiale in Sternberg Umbau der VR-Bank am Markt fast abgeschlossen Von Thorben Oberhag | 22.02.2023, 14:48 Uhr

Rund sechs Monate wurde in dem Gebäude am Markt renoviert. Nun können die ersten Kunden wieder in die Bankfiliale. Bei dem Umbau wurden auch regionale Aspekte mit aufgenommen.