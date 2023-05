Nicht ganz vollzählig dennoch bestens vorbereitet: die Sonderkommission des bald anstehenden Stadtfestes in Brüel. Foto: Katrin Glüsenkamp up-down up-down Stadtfest Brüel 2023 Vielfalt und Tradition: Brüels 801. Stadtfest mit Stadtwette und buntem Programm Von Katrin Glüsenkamp | 12.05.2023, 11:23 Uhr

Die finalen Absprachen und Pläne für das diesjährige Stadtfest in Brüel stehen. Vom 1. bis zum 4. Juni 2023 wird auf dem Festplatz in der Schulstraße so einiges geboten. Für einzelne Programmpunkte werden noch Teilnehmer gesucht.