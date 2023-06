Schöne Sprüche im und vor dem Hotel lässt sich Inhaberin Gabriele Schumacher-Poschmann regelmäßig neu einfallen. Foto: Katrin Glüsnkamp up-down up-down Brüel Hotel Mecklenburger Hof verteidigt seit 25 Jahren erfolgreich seine vier Sterne Von Katrin Glüsenkamp | 19.06.2023, 12:29 Uhr

Das Hotel Mecklenburger Hof in Brüel von Gabriele Schumacher-Poschmann besitzt bereits seit 1998 die Auszeichnung der vier Sterne. Was das Hotel so besonders macht und welche Bedingungen erfüllt werden, verrät die Inhaberin.