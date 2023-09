Am zweiten September-Wochenende ist in und um Sternberg einiges los: von mittelalterlichem Flair, über Cocktailabend und Schlagerparty bis hin zum Tag des offenen Denkmals. Eine Übersicht über Veranstaltungen in der Region.

Mittelaltertreffen im Archäologischen Freilichtmuseum Groß Raden

Los geht es in Groß Raden: im Archäologischen Freilichtmuseum reisen die Gäste zurück in die Vergangenheit. Am Wochenende wird es wieder lebendig im Archäologischen Freilichtmuseum. Vom 8. bis einschließlich 10. September gibt es täglich von 11 bis 16 Uhr im Freigelände des Museums ein Mittelalterliches Treffen der Gruppen Kyzziner und Huskarlarna.

Wie gewohnt mit einigen Aktivitäten für Besucher. „Zu erleben ist altes Handwerk und selbst ausprobieren können sich Besucher an der Bogenbahn, beim Axt- und Speerwerfen“, sagt die Museumsleiterin Heike Pilz.

Cocktailabend auf dem Campingplatz am Luckower See

Der Sternberger Zukunftsausschuss veranstaltet am Luckower See einen zweiten Cocktailabend. Am 8. September zwischen 19 und 22 Uhr wird es auf dem Campingplatz am Maikamp 11 in Sternberg Getränke und Essen vom Grill geben.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Auf der Wiese am See wird dafür ein Zelt aufgebaut, mit Sitzgelegenheiten und auch einer Bühne. Die fünfköpfige Band „The Earwigs“ wird den Cocktailabend mit traditioneller irischer und schottischer Volksmusik live begleiten.

Konzertreihe „Musik in alten Mauern“ in Dabel und Hohen Pritz

Die Klänge der Konzertreihe „Musik in alten Mauern“ ertönen am Samstag, 9. September, in gleich zwei Kirchen. Ab 17 Uhr kann dem Gospelchor „Spirit of Joy“ im Dabeler Pfarrgarten gelauscht werden. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

In der Dorfkirche in Hohen Pritz geht es am Samstag etwas später los. Ab 19 Uhr können die Kontraste von Shushan Khazaryan an der Gitarre, Yuko Ellinger am Klavier und Matthias Ellinger an der Violine bestaunt werden.

Schlagernacht am Roten See in Brüel

Von der, die immer lacht bis hin zu Atemlos wird es am Sonnabend am Roten See in Brüel wieder so einige Schlager-Hits zu hören geben. Denn bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr findet die beliebte Schlagernacht am Restaurant und Campingplatz Roter See statt.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Ab 20 Uhr kann am 9. September für sieben Euro pro Gast bis zwei Uhr nachts das Tanzbein geschwungen werden. Das Restaurant ist bestens vorbereitet, dafür haben Ines und Katrin Magnor nicht nur mit einer Cocktail-Happy-Hour bis 21 Uhr gesorgt. Und der DJ ist es auch. „Die Technik inklusive TV ist verpackt, die Musikauswahl steht, es kann losgehen“, sagt DJ Michael Schwertner.

Tag des offenen Denkmals in der Sternberger Seenlandschaft

Der Tag des offenen Denkmals ist die größte Kulturveranstaltung Deutschlands. Auch in der Sternberger Region sind viele Denkmäler, Gutshäuser und Schlösser dabei. So kann die Dorfkirche in Sülten von 10 bis 17 Uhr genaustens unter die Lupe genommen werden. Weitere Teilnehmer sind die Dorfkirche in Bibow, das Gutshaus Eickelberg in Warnow, die Kirche Woserin in Dabel, die Reformationskirche in Sternberg oder das Zisterzienserinnenkloster St. Maria in Neukloster.