Zu Uwe Seppmanns Hebräisch-Intensivkursen reisen die Teilnehmer aus ganz Deutschland an. Eine Woche lang feilen sie an ihren Sprachkenntnissen. FOTO: Robert Lehmann Christliches Gästehaus in Loiz Uwe Seppmann lehrt Hebräisch in einzigartigem Sprachkurs Von Robert Lehmann | 06.08.2022, 17:12 Uhr

Mehr als einen Zugang zur hebräischen Sprache möchte Uwe Seppmann in seinen Intensivkursen in Loiz vermitteln. Die Teilnehmer erhalten auch einen Einblick in das jüdische Leben.