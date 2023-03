Unbekannte haben einen Baum in der Allee Richtung Zülow gefällt. Foto: Alexander Block up-down up-down Sternberg Unbekannte fällen Linde in einer Allee Von Anni Hintz | 23.03.2023, 10:23 Uhr

Am Donnerstag wurde festgestellt, dass eine Linde in der Allee an der Gemeindestraße in Richtung Zülow von Unbekannten gefällt worden ist.