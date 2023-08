Am Wochenende geht es in Sternberg wieder sportlich zu. Denn am Sonntag, 27. August, findet wieder der traditionelle Triathlon für jedermann statt. Nachdem die Veranstalter im vergangenen Jahr aus organisatorischen Gründen das Sportevent nicht durchführen konnten, können Sportbegeisterte in diesem Jahr wieder die knapp 24 Kilometer zurücklegen.

Am Sonntag startet Sternberger Triathlon am Großen Sternberger See

Start ist am Sonntag um 10 Uhr am Großen Sternberger See. Dann werden die Triathleten zunächst 750 Meter schwimmen. Wieder am Ufer angekommen, schnappt sich jeder Teilnehmer ein Fahrrad und sprintet damit nach Groß Görnow und wieder zurück. Der letzte Abschnitt muss zu Fuß zurückgelegt werden. Knapp fünf Kilometer laufen die Sportler zum Abschluss.

Organisiert wird das Sportevent bereits seit 23 Jahren von Jens Quandt und Dietmar Merseburger. Letztgenannter übergibt die Planung allerdings immer mehr an Jens Quandt. Der Sohn des langjährigen Sternberger Bürgermeisters Jochen Quandt ist früher selber als Triathlet aktiv gewesen. So hat er vor einigen Jahren beispielsweise knapp 226 Kilometer beim weltweit bekannten Wettbewerb in Roth in Mittelfranken zurückgelegt. Aufgrund von Verletzungen ist er heute allerdings nicht mehr so aktiv wie früher und wird auch den Sternberger Triathlon nur von außen beobachten. Dennoch freut er sich schon auf das Event.

Anzahl der Teilnehmer beim Sternberger Triathlon geht seit Jahren leicht zurück

Bislang haben sich knapp 70 Einzelstarter und 5 Staffeln zum Sternberger Triathlon angemeldet. Für die Kleinstadt Sternberg durchaus eine beachtliche Zahl. „In der Vergangenheit war es aber auch schon mal mehr“, so Jens Quandt. Deswegen hofft er auch, dass sich noch weitere Kandidaten finden lassen. Ob Profi oder Hobbysportler ist dabei völlig egal.

„Wir wollen das extra so organisieren, dass jeder mitmachen kann“, erklärt Jens Quandt das Konzept. Ziel sei es, wieder mehr Leute vom Sport zu überzeugen und auch vermehrt junge Sternberger zu begeistern. „Es macht einfach Spaß“, sagt Jens Quandt. Wer am Wochenende noch beim Sternberger Triathlon teilnehmen möchte, der kann dies ganz einfach auf der Internetseite www.sternberger-triathlon.de machen.