Noch ist nicht alles an seinem Platz. Und auch der ein oder andere Schraubendreher wird weiterhin benutzt werden. Doch die Modernisierung der Sporthalle in Sternberg kommt nun, nach anfänglichen Schwierigkeiten, offenbar gut voran und neigt sich stark dem Ende entgegen. „Es laufen bereits die ersten Abnahmen, beispielsweise für die neuen Brandschutzmaßnahmen“, berichtet Bürgermeister Armin Taubenheim auf Nachfrage. Die Aussicht darauf, dass Sportvereine und -gruppen ab Oktober wieder in der Halle trainieren können, sei gut. Der September diene aber weiterhin als Puffermonat.

Stadt Sternberg wird neue Nutzungsordnung für Sporthalle erstellen

Bis dahin müsse die Stadt nun eine neue Nutzungsordnung erstellen, unter anderem dazu, welche Schuhe auf dem neuen Boden verwendet werden dürfen. Ob sie dabei so rigoros vorgeht wie andere Städte, die in ihren Sportanlagen beispielsweise Hallensportschuhe mit heller Sohle vorschreiben oder das von einigen Spielern verwendete Handballharz für die bessere Ballkontrolle verbieten, ist bisher nicht klar. Dazu laufen noch Gespräche mit den betreffenden Vereinen, die selbst möglicherweise in Maschinen zur Bodenreinigung investieren wollen.

Daneben sollen auch neue Verträge mit den Vereinen und Sportgruppen abgeschlossen werden. Letztere können davon ausgehen, dass in diesen höhere Nutzungsgebühren verankert werden, meint Armin Taubenheim. „Es sind auch für uns alle Kosten gestiegen. Da reicht schon der Blick auf die Strompreise“, so das Stadtoberhaupt. „Wir haben bei der Planung der Modernisierungsmaßnahmen damit gerechnet, dass wir durch die energetische Sanierung rund 10.000 Euro im Jahr einsparen. Durch die Preissteigerungen werden wir jetzt vielleicht bei den gleichen Kosten wie vorher landen, wenn wir Glück haben.“

Sportgruppen zahlen in Sternberg künftig das Doppelte für die Hallennutzung

Die Jugendarbeit und der Jugendsport solle aber weiterhin gefördert werden. „Der FC Aufbau Sternberg und der Sternberger Handballverein sind von den Nutzungsgebühren befreit.“ Die „privaten“ Sportgruppen, wie die Gymnastikgruppe, der Männer- oder Seniorensport, werden dagegen zur Kasse gebeten. „Sie müssen damit rechnen, dass das Training das Doppelte von dem kostet, was sie vor der Sanierung bezahlt haben“, sagt Armin Taubenheim. „Bisher haben sie für anderthalb Stunden 23 Euro gezahlt. Die neue Gebühr haben wir mit 45 Euro berechnet.“ In diesen sei dann aber alles mit inbegriffen, auch die Dusche nach der Trainingseinheit.