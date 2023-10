Veranstaltung am Wochenende Trabi, Tuning und Honecker-Double – das „Stoplicht“-Event kehrt nach Dabel zurück Von Hannes Henffler | 12.10.2023, 16:06 Uhr In Dabel findet wieder der beliebte Oldtimer-Treff Stoplicht statt. Foto: Peter Gercke/dpa up-down up-down

Zwischen dem 13. und 15. Oktober findet erneut das Autotreffen „Stoplicht“ in Dabel am Holzendorfer See statt. Das ist geplant.