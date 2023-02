Juliane Mathes vom Tierschutzverein Sternberger Seenland und ihre Schützlinge. Foto: Rita Brückner up-down up-down Sternberg Tierschutzverein sucht ein Zuhause für Lilly, Cathrine und Fleur Von Rita Brückner | 01.02.2023, 19:20 Uhr

Mehr als 20 Tiere, von Katze bis Minischwein, leben derzeit beim Tierschutzverein Sternberger Seenland. Vorsitzende Juliane Mathes und ihre ehrenamtlichen Helfer kümmern sich um Tiere in Not. Aber auch sie kommen an ihre Grenzen.