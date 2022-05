Das Fenster des Testzentrums in Sternberg öffnet sich ab Montag täglich nur noch für eine Stunde. FOTO: Michael Beitien Corona in Sternberg und Brüel Testzentren schränken ihre Öffnungszeiten ein Von Robert Lehmann | 19.05.2022, 18:26 Uhr

Mit dem Wegfall der 3G-Regelung in den öffentlichen Bereichen ist die Anzahl der Corona-Tests in den Testzentren in Sternberg und Brüel stark gesunken. Das Amt Sternberger Seenlandschaft reagiert nun darauf.