Hatten eine Menge Antworten auf die Fragen der Besucher: Imker Klaus Werner (l.)und Walter Kröplin (r.). Sie hatten die Lieblingspflanzen der Bienen als Strauß dabei. Foto: Katja Müller Lütt Acker und die Bienen Sterngerber Imker geben Tipps für mehr Bienenfutter im Garten Von Katja Müller | 25.06.2023, 12:19 Uhr

Zum Tag der offenen Gärten und Imkereien haben auch Walter Kröplin und Klaus Werner im Schaugarten „Lütt Acker“ an der Seepromenade einen Einblick in ihre Arbeit gegeben und erklärt, was Honig- und Wildbienen mögen.