Bewegender Geburtstag Margitt Richter in Sternberg liest mit 90 Jahren noch jeden Tag ihre Zeitung Von Rita Brückner | 06.07.2023, 18:12 Uhr

Seit 50 Jahren lebt Margitt Richter in Sternberg. Am Dienstag hat sie ihren 90. Geburtstag gefeiert und plant die nächsten zehn Jahre in Fünferschritten.