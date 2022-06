FOTO: Hannes Henffler up-down up-down Bis Ende April läuft die erste Amtszeit von Armin Taubenheim als Bürgermeister. Die Sternberger entscheiden Anfang kommenden Jahres, ob er weiter im Rathaus sitzen wird oder seinen Platz räumen muss. Bürgermeisterwahl 2023 Sternberger werden wohl Ende Februar zur Wahlurne gerufen Von Robert Lehmann | 23.06.2022, 14:51 Uhr

Am 30. April 2023 endet die erste Amtszeit von Sternbergs Bürgermeister Armin Taubenheim. Deshalb steht wohl Ende Februar eine Wahl in der Stadt an.