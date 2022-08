Die Sternberger Pastinetten beim Drachenbootfestival Schwerin FOTO: Eric Frank up-down up-down Drachenbootfestival Schwerin Sternberger Pastinetten übertreffen sich selbst Von Katrin Glüsenkamp | 19.08.2022, 16:39 Uhr

Für die Sternberger Pastinetten hieß es am Ende des Drachenbootfestivals in Schwerin Platz zwei im B-Finale und Platz acht in der Gesamtwertung. Die nächsten Wettbewerbe sind aber bereits geplant.