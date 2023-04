Der Sternberger Detlef Schröder auf seinem Motorrad. Das steht aktuell noch zum Überwintern in der Werkstatt, bald geht es wieder auf Tour. Auch die norwegischen Berge haben Schröder und die Maschine schon gesehen. Foto: Konstantin Pavel up-down up-down Sternberger erzählt Detlef Schröder ist Biker aus Leidenschaft Von Konstantin Pavel | 05.04.2023, 19:10 Uhr

Der Sternberger Detlef Schröder ist auf zwei Rädern schon weit herumgekommen. Uns hat er erzählt, was ihn am Hobby fasziniert und an welchem ungewöhnlichen Ort sich seine Bikertruppe gefunden hat.