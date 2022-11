Im Ortsteil Sternberger Burg wird es am Sonntag weihnachtlich. Symbolfoto: imago/Jochen Tack up-down up-down Sternberger Burg Der kleinste Weihnachtsmarkt im Norden Von Hagen Bischoff | 30.11.2022, 13:44 Uhr

Auf dem Gelände des Kanu-Camp-Henning in Sternberger Burg soll es am Sonntag so richtig gemütlich werden.