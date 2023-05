Neuer Arbeitsplatz von Kathrin Haese: das Rathaus in Sternberg. Foto: Rita Brückner up-down up-down Einzug ins Rathaus So erlebte Kathrin Haese den ersten Tag als Bürgermeisterin von Sternberg Von Rita Brückner | 02.05.2023, 15:04 Uhr | Update vor 31 Min.

Knapp drei Monate nach ihrem Wahlsieg, trat Kathrin Haese ihr Amt in Sternberg an. Nach Jochen Quandt und Armin Taubenheim ist die SPD-Politikerin die erste Frau an der Verwaltungsspitze. Wir haben sie begleitet.