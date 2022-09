Die „Klönsnacker“ aus Sternberg treffen sich wieder und freuen sich auf eine rege Teilnahme. Foto: Michael Beitin up-down up-down Heimatverein Sternberg Klönsnacker laden ins Hotel Dreiwasser ein Von Katrin Glüsenkamp | 15.09.2022, 11:23 Uhr

Sternbergs Klönsnacker treffen sich regelmäßig an verschiedenen Orten. Am 21. September 2022 um 14.30 Uhr ist das Hotel Dreiwasser an der Reihe. Noch kann sich jeder für das Treffen anmelden.