Neueröffnung Pastiner Straße Eine Buchhandlung fehlte noch in Sternberg Von Katrin Glüsenkamp | 22.07.2022, 15:31 Uhr

Matthias Böckmann hat sich einen Traum erfüllt und in der Pastiner Straße in Sternberg eine Buchhandlung eröffnet. Auch sein eigenes Buch bietet er dort zum Verkauf an.