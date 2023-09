Einkaufen, Bummeln und Modenschau Feierabendshopping in Sternberg mit Stargast Claudia Effenberg gestartet Von Hannes Henffler | 01.09.2023, 15:47 Uhr Melina (l.) und Margot Schönborn (M.) freuen sich über das Sternberger Feierabendshopping. Am Stand von Janette Strack-Dziekan (r.) stöbern sie nach neuem Schmuck. Foto: Hannes Henffler up-down up-down

Am Freitag findet das traditionelle Sternberger Feierabendshopping statt. Bereits kurz nach der Eröffnung haben viele Gäste den Weg in die Kütiner Straße gefunden, so wie Familie Schönborn.