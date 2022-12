Am Neujahrstag wird zum Konzert in Stadtkirche Sternberg eingeladen. Foto: Rita Brückner up-down up-down Stadtkirche Sternberg Neujahrskonzert an der Walcker-Orgel Von Rita Brückner | 30.12.2022, 11:57 Uhr

Das erste Konzert in 2023: Kantor Dr. Volker Klaukien spielt Bach und Händel auf der Walcker-Orgel in der Stadkirche Kirche Sankt Maria und Sankt Nikolaus in Sternberg.