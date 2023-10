„Backshop in gute Hände abzugeben“ steht ganz oben auf der Annonce geschrieben. 45.000 Euro verlangt Unternehmer Sebastian Korth auf Kleinanzeigen (ehemals Ebay-Kleinanzeigen) für die Sternberger Backhaltestelle. Verfügbar sei das Geschäft bereits ab November 2023. Dazu schreibt der Unternehmer: „Herzlich willkommen zu dieser exklusiven Gelegenheit im Herzen der Stadt Sternberg. Bei diesem Objekt handelt es sich um einen einzigartigen Backshop, welcher derzeit noch betrieben wird und zum Verkauf steht.“

Darum verkauft Sebastian Korth die Backhaltestelle

Der Grund für den Verkauf: Die hohen Energiepreise würden die Backhaltestelle immer unrentabler machen. „Damit sich das noch rechnet, muss ich für ein einfaches Brötchen theoretisch einen Euro nehmen. Und im Supermarkt bekommt man das für 19 Cent“, erklärt Inhaber Sebastian Korth. Er habe bereits den Stromanbieter gewechselt, an der ein oder anderen Stelle versucht, einzusparen. Doch die Lage habe sich nicht gebessert.

Die Schuld daran gibt er der Regierung. „Die haben so viel kaputt gemacht“, sagt der Güstrower Unternehmer. Neben den hohen Energiepreisen würde auch die zurückgegangene Kaufkraft für Verluste sorgen. „Die Leute kaufen nicht mehr regional, sondern im Supermarkt. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen wieder mehr die regionalen kleinen Betriebe unterstützen.“

Was passiert mit der Backhaltestelle in Sternberg?

Wie geht es nun weiter? Schließt die Bäckerei am Sternberger Markt? Vorerst scheinbar nicht. Denn der Unternehmer wolle zunächst weitermachen. „Solange, bis sich ein geeigneter Käufer gefunden habe.“ Oder bis das Geschäft doch wieder besser laufe und ein Verkauf nicht mehr nötig ist. So ganz habe er die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Doch dafür müssten die Energiepreise deutlich sinken und die Kaufkraft wieder ansteigen. Ein aktuell eher unwahrscheinliches Szenario.

Im vergangenen Jahr eröffnete der Güstrower Unternehmer Sebastian Korth die Backhaltestelle in Sternberg. Foto: Hannes Henffler Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Wenn jemand kommt, der das Geschäft kaufen will, setze ich mich mit ihm an einen Tisch und dann verkaufe ich“, hat Sebastian Korth beschlossen. Doch dafür muss er erst einmal überhaupt einen Käufer finden. Nachdem der letzte Betreiber der Bäckerei am Markt den Laden dichtgemacht hatte, stand das Geschäft jahrelang leer. Zum Unmut vieler Sternberger. Es ließ sich lange kein Käufer finden, bis Sebastian Korth nach Sternberg kam und investierte.

Backhaltestelle wäre nicht das erste gescheiterte Geschäft von Korth in Sternberg

Die Backhaltestelle ist nicht das einzige Geschäft, das Sebastian Korth in Sternberg eröffnete. Neben der Bäckerei besaß er auch einen Anglerbedarfsladen. Doch dieser wurde vor einigen Monaten ebenfalls geschlossen. Die Gründe waren damals die gleichen – gestiegene Energiepreise und gesunkene Kaufkraft. Damals versicherte Korth jedoch, dass die Bäckerei am Markt ganz normal weiterbetrieben werde. Nun, ein paar Monate später, sieht die Lage aber ganz anders aus.

Zukunft der Backhaltestelle in Sternberg ist ungewiss

Was künftig aus der Backhaltestelle wird, ist noch völlig unklar. Zwar würde der Güstrower gerne an jemanden verkaufen, der auch weiterhin Backwaren verkaufen will. Auch, damit die Mitarbeiter übernommen werden können. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass dort weiterhin Backwaren angeboten werden, schätzt Sebastian Korth eher als gering ein. „Das Geschäft muss eigentlich von einer Kette übernommen werden. Bei den Preisen ist das nur mit dieser Filiale nicht zu stemmen.“

Citymanagerin will sich mit Sebastian Korth zusammensetzen

Auch die Citymanagerin Jana Bohne wurde von der Nachricht, dass Sebastian Korth verkaufen will, überrascht. „Ich habe es über Ebay erfahren“, sagt Jana Bohne. Sie wolle nun zunächst das Gespräch mit Sebastian Korth suchen.