Stars in Bäckerei in Sternberg Sebastian Korth lockt Promis in die Backhaltestelle Von Hannes Henffler | 09.11.2022, 15:06 Uhr

Regelmäßig sollen deutschlandweit bekannte Musiker, Sportler oder Politiker in der Backhaltestelle in Sternberg frühstücken und Interviews geben. Damit will der Inhaber für seine Bäckerei werben.