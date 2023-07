Als DJ ist Michael Schwertner glücklich, wenn alle tanzen! Foto: Michael Schwertner up-down up-down Schlagernacht am Roten See Warum Feuerwehrmann und Amtsblattmacher Michael Schwertner am Sonnabend ein DJ ist Von Rita Brückner | 27.07.2023, 17:36 Uhr

Am Sonnabend geht es rund bei der Schlagernacht am Roten See. Warum Michael Schwertner dafür Amtsblatt und Feuerwehrhelm aus der Hand legt.