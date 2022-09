Die Schießzeiten für die Sternberger Schützengilde sollen auf unbestimmte Zeit eingeschränkt bleiben. Foto: Robert Lehmann up-down up-down Sternberg Schießzeiten für Schützengilde bleiben eingeschränkt Von Hagen Bischoff | 01.09.2022, 15:55 Uhr

In den Sommermonaten wurden die Schießzeiten in Sternberg stark eingegrenzt. Weil in der Zeit für den Lärmschutz nicht genug getan wurde, bleiben die Einschränkungen nun bestehen.