Die Container stehen bereit, die Parkplätze sind abgesperrt: Am Montag hat der Umbau der VR Bank in Sternberg begonnen. FOTO: Robert Lehmann up-down up-down Bauarbeiten in Sternberg Sanierung der VR Bank am Markt gestartet Von Robert Lehmann | 18.07.2022, 16:44 Uhr

Die Umbaumaßnahmen an der VR Bank am Sternberger Markt sind am Montag planungsgemäß gestartet. Die Mitarbeiter freuen sich auf neue Beratungsräume.