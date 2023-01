Die Angler des Landesanglerverbandes verpassen den Kopfweiden am Neuhofer See eine neue Frisur. Foto: Rita Brückner up-down up-down Naturschutz in Kloster Tempzin Säge statt Rute: Angler pflegen Weiden am Neuhofer See Von Rita Brückner | 22.01.2023, 15:04 Uhr

Unter dem Motto „Wir schützen, was wir nutzen“ startete der Landesanglerverband mit einem Arbeitseinsatz am Neuhofer See seine Naturschutzarbeit 2023. Dafür ist Vizepräsidentin Liane Janssen richtig früh aufgestanden.