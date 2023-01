Trotz erlaubtem Feuerwerk war die Silvesternacht für die Polizei und Feuerwehren im Sternberger Seenland vergleichsweise ruhig. Symbolfoto: Tobias Kleinschmidt/dpa up-down up-down Polizei und Feuerwehr Ruhige Silvesternacht in Sternberg, Brüel und Warin Von Konstantin Pavel | 02.01.2023, 18:24 Uhr

Böllern war in diesem Jahr wieder erlaubt. Mancherorts in Deutschland kam es durch Feuerwerk zu dramatischen Szenen. Wir haben bei Polizei und Feuerwehr gefragt, wie es im Sternberger Seenland und in Warin aussah.