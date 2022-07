Fleißig am Basteln: Rosemarie Schwarz bereitet sich auf ihre ersten Bastel-Workshops vor. FOTO: Katrin Glüsenkamp up-down up-down Neueröffnung in Sternberg Rosis Kreativwerkstatt bald in der Kütiner Straße Von Katrin Glüsenkamp | 30.07.2022, 09:46 Uhr

Ein weiterer leerstehender Laden in Sternberg hat einen neuen Mieter gefunden. Rosemarie Schwarz bietet in „Rosis Kreativwerkstatt“ in der Kütiner Straße Schmuck, Kuscheltiere und Workshops an.