Feierten Firmenjubiläum: Anita Gottschalk, Stephan Gottschalk und Franziska Fischer (v.l.) Foto: Hagen Bischoff Seit 25 Jahren in Sternberg Raumausstatter Stephan Gottschalk feiert Jubiläum Von Hagen Bischoff | 01.11.2022, 15:11 Uhr

Am 1. November 1997 eröffnete die Firma Raumausstatter Gottschalk ihre Filiale in Sternberg. 25 Jahre später ist Stephan Gottschalk in seinem Beruf noch immer glücklich.