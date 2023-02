Beschädigter Tisch am Rastplatz zum Keezer See. Hier wurde massiv Gewalt angewendet. Foto: Rita Brückner up-down up-down Vandalismus in Kloster Tempzin Rastplatz mit massiver Gewalt beschädigt: Das sagt die Polizei Von Rita Brückner | 15.02.2023, 17:07 Uhr

Wieder Vandalismus in der Gemeinde Kloster Tempzin. Unbekannte beschmierten am Keezer See Infotafeln, beschädigten eine Sitzgruppe - gezielt und mit Werkzeug, sagt die Polizei.