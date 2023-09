Am Ortseingang von Sternberg, direkt am Parkplatz neben der Tankstelle, begrüßte der Stein Gäste und Einwohner- Leider, so die Touristinfo in einem Facebook-Post, verwitterte er im Lauf der Zeit. Der Sternberger Steinmetz Ralf Bohnhoff habe ihn nun liebevoll saniert.

„Ein Riesen- Dankeschön für die schnelle Erledigung und sie super Ausführung. Und so begrüßt er uns wieder deutlich sichtbar“, heißt es weiter.