Am Freitag, den 15. September, gibt es im Gemeindehaus Kloster Tempzin wieder Kontra. Der Kulturauschuss der Gemeide lädt zum Preisskat ein. Um 19 Uhr geht es los. Der Einsatz beträgt zehn Euro plus zwei Euro Unkostenbeitrag. Wie Bürgermeister Sieghard Dörge mitteilt, wird der Gewinn zu einhundert Prozent ausgezahlt.

Der Skatabend am Freitag ist der Auftakt für das Spiel um den Wanderpokal „Sternberger Seenland“. Der steht derzeit noch bei Skatfreund Klaus Schappert. Er gewann das vergangene Turnier mit Bravour.

Insgesamt sind 12 Spielabende geplant. Acht davon kommen in die Wertung. Achtmal wird auch noch in diesem Jahr gespielt. Die Termine sind am 20. und 27. Oktober, am 3. und 24. November, am 8., 22. und 29. Dezember. Bürgermeister Dörge weist darauf hin, dass es zu Terminverschiebungen kommen kann. Nachfragen sind unter der Mobilnummer 0170 8328060 möglich.