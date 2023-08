Anett Burau, Osteopathin in Güstrow und seit zwei Jahren Sternbergerin, bietet nun in Kathleen Vogelsangs Hebammenpraxis Behandlungen für die Kleinsten an.

Osteopathie ist eine ganzheitliche Form der Medizin, in der Diagnostik und Behandlung mit den Händen erfolgen. Entwickelt hat sie vor mehr als 140 Jahren der amerikanische Arzt Andrew Taylor Still. Mehr Informationen zu Osteopathie gibt es hier.