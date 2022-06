Gemeindepädagogin Kirsten Schön und Kantor Dr. Volker Klaukien proben das Orgelmärchen „Die Kirschin Elfriede“ für die nächste Kinder-Familien-Andacht in der Sternberger Kirche. FOTO: Kerstin Erz Stadtkirche Sternberg „Die Kirschin Elfriede“: Spannendes Orgelmärchen spendet Trost Von Kerstin Erz | 17.06.2022, 13:18 Uhr

Gemeindepädagogin Kirsten Schön und Kantor Dr. Volker Klaukien bieten einmal im Monat eine Familienandacht an, die immer in einer anderen Kirche zu Gast ist. Am 24. Juni ist ein Orgelmärchen in Sternberg geplant.