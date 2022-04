Das Impfangebot in Ludwigslust-Parchim wurde in den vergangenen Monaten zurückgefahren (Symbolbild). FOTO: Sven Hoppe/dpa Geringe Nachfrage nach Corona-Schutz Nur wenige Impfangebote im Landkreis Ludwigslust-Parchim Von Hannes Henffler | 20.04.2022, 15:03 Uhr

Einzig in der Impfstraße in Crivitz und an Familienimpftagen in Ludwigslust und Parchim können sich Interessierte den Corona-Schutz holen. Laut Kreissprecher Andreas Bonin liege das an der geringen Nachfrage.