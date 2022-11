Ines und Katrin Marog mit Bürgermeister Burkhard Liese wollen, dass der Campingplatz am Roten See Anziehungspunkt für Camper bleibt. Foto: Rita Brückner up-down up-down In Tourismus investiert Neues Dach für Brüeler Ausflugslokal „Seeblick“ Von Rita Brückner | 11.11.2022, 14:58 Uhr

Der Naturcampingplatz am Roten See ist das Aushängeschild der Kleinstadt Brüel. Damit das so bleibt, nimmt die Stadt immer wieder Geld in die Hand – in 2022 für Dachdecker und Heizungsbauer.