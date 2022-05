Für Körper, Geist und Seele: Die Kundin genießt das Shiro Dhara, den Ayurveda-Stirnguss. FOTO: Katrin Glüsenkamp Bei Ölbehandlung relaxen Naturkosmetik-Studio „Fühlbar Schön“ in Dabel eröffnet Von Katrin Glüsenkamp | 04.05.2022, 12:36 Uhr

Antoinette Klan bereitet die Neueröffnung ihres Kosmetikinstituts „Fühlbar Schön“ in Dabel große Freude. Bevor sie Arbeiten und Wohnen in Dabel vereinte, war sie schon in Sternberg selbstständig.