Nach zwei Jahren Abstinenz herrschte auf der Himmelfahrtsparty auf der Festwiese am Holzendorfer See sofort ausgelassene Stimmung. FOTO: Hagen Bischoff Nach zwei Jahren Pause Dabel feiert Herrentag mit Musik und Tanz am Holzendorfer See Von Hagen Bischoff | 26.05.2022, 13:59 Uhr

Nachdem durch die Corona-Pandemie die Himmelfahrtsparty des Karneval Club Dabel in den Jahren 2020 und 2021 ausfallen musste, ging jetzt auf der Festwiese am Holzendorfer See wieder die Post ab.