Bei dem Brand in Sülten soll ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von 350.000 Euro entstanden sein. Foto: Feuerwehr Brüel up-down up-down Nach Brand ihres Wohnhauses Familie aus Sülten steht vor dem Nichts: Feuerwehr sammelt Spenden und | 06.02.2023, 08:43 Uhr | Update vor 30 Min. Von Thorben Oberhag Frank Liebetanz | 06.02.2023, 08:43 Uhr | Update vor 30 Min.

Die vierköpfige Familie erreicht nun eine Welle der Hilfsbereitschaft. Am Wochenende brannte ihr Wohnhaus in Sülten nieder, so hat sie über Nacht alles verloren.