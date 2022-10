Ganz neu in Witzin: Johannes Baral ist seit Anfang Oktober neuer Mitarbeiter in der Kirchengemeinde Witzin im Jugendbereich. Foto: Hannes Henffler up-down up-down Aus Schwaben ins Sternberger Seenland Das hat Johannes Baral mit Witzins Jugendkeller vor Von Hannes Henffler | 11.10.2022, 15:40 Uhr

Ein Jahr war die Stelle im Jugendkeller in Witzin nicht besetzt. Nun kommt der neue Leiter. Was er den jungen Leuten bieten will.