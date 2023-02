42 Sunden nach dem Brand eines Wohnhauses in Sülten steigt immer noch Rauch aus der Ruine. Foto: Rita Brückner up-down up-down Nach Brand des Wohnhauses Familie aus Sülten steht vor dem Nichts: Feuerwehr sammelt Spenden , Thorben Oberhag und | 06.02.2023, 08:43 Uhr | Update vor 22 Min. Von Rita Brückner Frank Liebetanz | 06.02.2023, 08:43 Uhr | Update vor 22 Min.

Die vierköpfige Familie erreicht nun eine Welle der Hilfsbereitschaft. Am Sonnabend brannte ihr Wohnhaus in Sülten nieder, so hat sie über Nacht alles verloren.