Die Floristinnen Sandra Viehmeyer und Johanna Grigo im Sternberger Blumenhäuschen. Es ist eins der Blumengeschäfte, die am Muttertag geöffnet ahben. Foto: Rita Brückner up-down up-down Mit Karte im Text Hier gibt es in Sternberg und Umgebung am Muttertag frische Blumen Von Rita Brückner | 12.05.2023, 14:44 Uhr

Am 14. Mai ist Muttertag. Wer ganz frische Blumen verschenken möchte, diese Blumengeschäfte haben in Sternberg und Umgebung am Sonntag geöffnet.