Von außen schön anzusehen und innen auch. Am 16. Juni gibt es dazu noch Musik in der Sternberger Kirche. Foto: Katrin Glüsenkamp Kultur in Sternberg Konzertabend: Musikalische Länderreise in der Sternberger Kirche Von Katja Müller | 15.06.2023, 18:49 Uhr

Verschiedene Kontinente können die Gäste des Konzerts in der Sternberger Kirche an nur einem Abend bereisen. Zu einem besonderen Konzert lädt die Kirchengemeinde am 16. Juni ein.