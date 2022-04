Die Gruppe „Trøstesang“ spielt Musik aus Skandinavien FOTO: Thomas Braun Konzerte in Kirchen Musik und Zeit der Stille zwischen Wamckow und Crivitz Von Michael Beitien | 22.04.2022, 12:00 Uhr

In der Kirche Wamckow findet am Sonntag ein Konzert statt. Auch in anderen Gotteshäusern der Region rund um Crivitz sind 2022 Veranstaltungen geplant.