Das Meng-Trio von der Musikhochschule Lübeck wird ab 17 Uhr in der Kirche in Woserin auftreten. Foto: Barbara Bunte up-down up-down Meng-Trio aus Lübeck Musik in alten Mauern: Konzert in der Woseriner Kirche Von Katrin Glüsenkamp | 12.09.2022, 13:23 Uhr

Die Klänge der Konzertreihe „Musik in alten Mauern“ ertönen am Sonnabend, 17. September in der Kirche Woserin.