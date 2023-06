Die wieder aufgebaute Kirche in Müsselmow bei Brüel, umgeben von einem gepflegten Friedhof. Foto: Volker Wolter up-down up-down Abschiedsveranstaltung Müsselmower Kirche: Jugendliche beenden 27-jähriges Restaurierungsprojekt Von Katrin Glüsenkamp | 22.06.2023, 14:59 Uhr

Nach knapp 27 Jahren beenden Jugendliche die Restaurierungsarbeiten an der Müsselmower Kirche. Nun lädt der Verein „Patenschaft Müsselmower Kirche“ am Freitag, 23. Juni, um 15 Uhr zu einem Rückblick in die Kirche ein.